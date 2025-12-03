Halle ist in diesem Jahr besonders stark bei der beliebten TV-Show The Voice of Germany vertreten. Während Greta Heimann am Freitag im Halbfinale auf Sat1 antritt, musste Linus Bruhn, die Sendung in der dritten Runde bereits verlassen. Zuvor trafen sie sich mit der MZ mitten in Halle. Welche Erfahrungen kann der „All Star“ der Halbfinalistin mitgeben?

Halle (Saale)/MZ. - Dass sie eine intensive Lebensphase zusammen verbracht haben, merkt man sofort, als Greta und Linus sich in Halle treffen: Sie ticken ähnlich, ergänzen ihre Sätze jeweils, schmunzeln über Situationen, die Außenstehende wohl kaum verstehen können und stibitzen sich gegenseitig auch mal den Kaffeekeks von der Untertasse. Zum Gespräch mit der MZ haben sie ein großes sinnbildliches Nähkästchen von ihrer Teilnahme bei der Casting-Show „The Voice of Germany“ mitgebracht, aus dem sie freudig plaudern.