Die Zeitzer Drahtseilbahn Gleise geben schon die Richtung vor: Warum es in Zeitz in Sachen Drahtseilbahn bergauf geht
Bei der Zeitzer Drahtseilbahn geht es bergauf. Und das kann man sehen. Wie es an der Talstation weitergeht.
03.12.2025, 15:00
Zeitz/MZ. - Es geht bergauf. Das ist nicht nur der selbstgewählte Slogan der Zeitzer Drahtseilbahner und zugleich ihr erklärtes Ziel. Nein, man sieht es auch am Wendischen Berg. Da, wo einst das Zeitzer Weltwunder, die Drahtseilbahn, von 1877 bis 1959 von der Talstation bis zur Bergstation (und natürlich auch zurück) verkehrte, hat sich viel getan. Und nun machen am Fuße des Wendischen Berges auch die verlegten Gleise deutlich: Hier passiert etwas, hier geht es in Zeitz bergauf.