Übertragung an Kulturstiftung Gibt Dessau kostbare Gemälde ans Land ab? OB Reck arbeitet an Kompromiss bei Anhaltischer Gemäldegalerie
Die Stadt Dessau-Roßlau würde das Schloss und den Garten Georgium gern an die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz abgeben, um Kosten zu sparen. Die Bilder im Schloss mit abzugeben, war bislang aber indiskutabel. Nun kommt neuer Schwung in die Debatte.
Aktualisiert: 03.12.2025, 15:35
Dessau/MZ. - In der festgefahrenen Diskussion über eine mögliche Übertragung des Georgiums inklusive der Bilder der Anhaltischen Gemäldegalerie von der Stadt an das Land deutet sich ein Kompromiss an.