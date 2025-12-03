Übertragung an Kulturstiftung Gibt Dessau kostbare Gemälde ans Land ab? OB Reck arbeitet an Kompromiss bei Anhaltischer Gemäldegalerie

Die Stadt Dessau-Roßlau würde das Schloss und den Garten Georgium gern an die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz abgeben, um Kosten zu sparen. Die Bilder im Schloss mit abzugeben, war bislang aber indiskutabel. Nun kommt neuer Schwung in die Debatte.