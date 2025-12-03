weather wolkig
  4. Übertragung an Kulturstiftung: Gibt Dessau kostbare Gemälde ans Land ab? OB Reck arbeitet an Kompromiss bei Anhaltischer Gemäldegalerie

Die Stadt Dessau-Roßlau würde das Schloss und den Garten Georgium gern an die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz abgeben, um Kosten zu sparen. Die Bilder im Schloss mit abzugeben, war bislang aber indiskutabel. Nun kommt neuer Schwung in die Debatte.

Von Oliver Müller-Lorey Aktualisiert: 03.12.2025, 15:35
Bislang ist es städtisch: Das Schloss Georgium und der dazugehörige Park. Doch eine Übertragung ans Land wird diskutiert.
Dessau/MZ. - In der festgefahrenen Diskussion über eine mögliche Übertragung des Georgiums inklusive der Bilder der Anhaltischen Gemäldegalerie von der Stadt an das Land deutet sich ein Kompromiss an.