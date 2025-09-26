weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Anhaltische Gemäldegalerie braucht Winterpause: Klimawerte sind bedenklich, nun soll „Heizdecke“ das Schloss Georgium trockenhalten

Galerie muss knapp zwei jahre nach ihrer Wiedereröffnung drei Monate wegen „technischer Wartung“ schließen.

Von Sylke Kaufhold 26.09.2025, 15:00
Feuchtigkeitsfleck unter dem Sims am Schloss Georgium
Dessau/MZ. - Knapp zwei Jahre nach der Wiedereröffnung muss die Anhaltische Gemäldegalerie Schloss Georgium erneut für einige Monate wegen „technischer Wartungen“ schließen, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Schließungszeitraum ist von Anfang Dezember bis Februar 2026 vorgesehen. Laut Stadt soll die Dauerausstellung im Schloss Georgium zum Kurt-Weill-Fest wieder geöffnet sein.