Entdecke den „Trunk für die kalte Jahreszeit“ aus Hedersleben. Die Agrargenossenschaft stellt das regionale Hausmittel in liebevoller Handarbeit her und bietet ihn im weihnachtlich geschmückten Hofladen an.

Thymian-Trunk aus Hedersleben: Das Vorharzer Hausmittel für die kalte Jahreszeit

Der „Trunk für die kalte Jahreszeit“ aus Hedersleben wird aufgekocht und mit Honig verfeinert.

Hedersleben/MZ. - Die ganze Küche duftet, ein würzig-frisches, leicht medizinisches Aroma liegt in der Luft. Der „Trunk für die kalte Jahreszeit“ mit Thymian ist schnell zubereitet; wer ihn einmal aufgekocht hat, hat lange was von ihm. „Wir empfehlen, dreimal täglich einen Teelöffel voll pur oder in Flüssigkeit zu verzehren“, heißt es.