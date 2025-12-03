In der Erkältungszeit Thymian-Trunk aus Hedersleben: Das Vorharzer Hausmittel für die kalte Jahreszeit
Entdecke den „Trunk für die kalte Jahreszeit“ aus Hedersleben. Die Agrargenossenschaft stellt das regionale Hausmittel in liebevoller Handarbeit her und bietet ihn im weihnachtlich geschmückten Hofladen an.
Aktualisiert: 03.12.2025, 14:47
Hedersleben/MZ. - Die ganze Küche duftet, ein würzig-frisches, leicht medizinisches Aroma liegt in der Luft. Der „Trunk für die kalte Jahreszeit“ mit Thymian ist schnell zubereitet; wer ihn einmal aufgekocht hat, hat lange was von ihm. „Wir empfehlen, dreimal täglich einen Teelöffel voll pur oder in Flüssigkeit zu verzehren“, heißt es.