An diesem Wochenende gibt es in Wittenberg Weihnachtliches unter anderem auf dem Markt und auf dem Kirchplatz.

Wittenberg/MZ. - Auch wenn die Meteorologen eher November-Wetter ankündigen, lohnt es sich auch an diesem Wochenende, die verschiedenen Adventsangebote aufzusuchen. Da sind zum Beispiel die Weihnachtsmärkte in Wittenberg und Möllensdorf, doch etliche weitere kommen dazu.

Wittenberg lädt zum Weihnachtsmarkt der Vereine

Vom 5. bis 7. Dezember und damit von diesem Freitag bis zum zweiten Adventssonntag verwandelt sich der Kirchplatz der Stadtkirche St. Marien bereits zum 20. Mal in ein festlich geschmücktes Zentrum des Ehrenamts. Rund 30 engagierte Vereine gestalten gemeinsam mit dem Verein Wittenberg-Kultur ein stimmungsvolles Adventswochenende. Eröffnet wird dieses an diesem Freitag, 5. Dezember, um 16 Uhr. Sonnabend öffnet er von 13 bis 20 und Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Der Sonnabend gehört den Kindern und Familien: Ab dem frühen Nachmittag treten Tanzgruppen wie „Tina’s Tanzmäuse“ sowie die Kinder-Theater-Tanzgruppe des Tanzstudios Schwager und die ukrainische Kindertanz- und Gesangsgruppe des „Sun-Ray-Studios“ auf. Musikalisch wird der Tag unter anderem vom Gesangsduo des Augustinuswerks gestaltet. Zwischen 15.30 und 18 Uhr wird der Nikolaus erwartet. Wie am Vortag sorgt am Abend ein Überraschungsprogramm für festliche Stimmung. Am Sonntag treten erneut der Chor der Vereine sowie der Chor des Augustinuswerks auf. Das Duo „KrisTho“ lässt beliebte Weihnachtslieder erklingen. Ein weiteres tänzerisches Highlight setzt die Kinder-Theater-Tanzgruppe des Tanzstudios Schwager. Parallel lädt die Stadtkirche St. Marien zum Weihnachtsoratorium ein.

Adventsmusik in der Oranienbaumer Stadtkirche

Am Sonntag, 7. Deuzember, findet um 17 Uhr in der Oranienbaumer Stadtkirche eine Adventsmusik statt. Die Besucher können an diesem 2. Advent – bei freiem Eintritt – in Bläser- und Flötenmusik sowie besinnliche Texte eintauchen. Es musizieren der Posaunenchor und der Flötenkreis der Stadt Oranienbaum-Wörlitz. Das Publikum wird durch die Adventszeit bis zum Aufleuchten der Weihnachtszeit mitgenommen und auch zum Mitsingen eingeladen.

Bad Schmiedeberg hat eine „lebendige Krippe“

Die „Lebendige Krippe“ mit Schafen im Pfarrhof in Bad Schmiedeberg, Kirchstraße 4/5 hat Tradition. Weil der Sonnabend vor dem 2. Advent diesmal der Nikolaustag ist, gibt es eine Besonderheit. Wie in den Vorjahren können alle – vor allem aber natürlich die Kinder – ab 15 Uhr die Gelegenheit nutzen, um in die bereitliegenden Kostüme zu schlüpfen und Josef, Maria, Engel oder Hirte zu sein. Am Hirtenfeuer finden Erwachsene etwas zum Aufwärmen. Ein Adventsbasar bietet zudem Geschenke aus Holz, Ton, Wolle und Papier an. Eröffnet wird das Hofgeschehen jedoch vom extra aus Myra angereisten Bischof Nikolaus in seinem prachtvollen Ornat, unterstützt von den Bläserinnen und Bläsern des Wittenberger Posaunenchors. Zudem haben sich die in Bad Schmiedeberg schon reichlich bekannten „Feuerzauberer“ mit einer weihnachtlichen Show angemeldet. Nach dem Öffnen des Adventsfensterchens am Pfarrhaus, also gegen 18.30 Uhr, werden sie ihre besondere Form des Lichtes in die Dunkelheit des Pfarrgartens leuchten lassen.

Räuber Hotzenplotz verspricht Spannung im Anhaltischen Theater Dessau

Gleich zwei Vorstellungen des diesjährigen Weihnachtsmärchens gibt es am Sonntag, 7. Dezember, im Großen Haus des Anhaltischen Theaters. Um 10.30 Uhr und um 14 Uhr wird „Der Räuber Hotzenplotz“ von Otfried Preußler gezeigt. Der Räuber Hotzenplotz hat die Kaffeemühle von Kasperls Großmutter gestohlen. Diese ist ein Geburtstagsgeschenk von Kasperl und seinem Freund Seppel. Während Wachtmeister Dimpfelmoser zögert, machen sich Kasperl und Seppel auf, um die Räuberhöhle zu finden und die Kaffeemühle zurückzuholen. Doch Hotzenplotz gelingt es, Kasperl und Seppel gefangen zu nehmen…

Adventsnachmittag im Hotel „Zum Stein“ in Wörlitz mit Goethe-Texten

Zu einem Adventsnachmittag bei Tee, Gebäck und kleinen literarischen Leckerbissen lädt die Anhaltische Goethe-Gesellschaft am Sonntag, 15 Uhr, in das Ringhotel „Zum Stein“ nach Wörlitz ein. In kurzen Lesungen werden die Vorstandsmitglieder Werke von Goethe zum Thema Natur vorstellen, die ihnen besonders am Herzen liegen, heißt es in der Ankündigung. Von Goethes Metamorphosen der Pflanzen wird ebenso zu hören sein, wie über des Dichters naturwissenschaftliche Sammlung oder ein Text aus dem legendären Tiefurter Journal und nicht zuletzt über Goethes Liebe zum Wein.

Für die Veranstaltung wird um Anmeldung unter Tel.: 0340/61 59 70 oder über www.anhaltische-goethe-gesellschaft.de gebeten. Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenlos, es wird jedoch um eine Spende gebeten. Der Verzehr im Hotel ist kostenpflichtig.