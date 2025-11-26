Die seit Sonntag, dem 23. November, vermisste Jugendliche ist wieder aufgetaucht. Sie meldete sich selbstständig bei einer Polizeistelle.

Seit dem 23. November suchte die Polizei in Halle nach einer vermissten Jugendlichen.

Halle (Saale). – Die seit Sonntag, dem 23. November 2025, vermisste Jugendliche aus Halle ist wieder aufgetaucht. Wie die Polizei mitteilte, meldete sich die junge Frau selbstständig bei einer Polizeistelle.

Die Jugendliche war vor fast zwei Wochen aus dem häuslichen Umfeld verschwunden. Seit dem suchte die Polizei nach der jungen Frau.