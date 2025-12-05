weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Dramatischer Unfall in Halle: Kind stürzt aus Hochhaus und wird schwer verletzt

Dramatische Szenen in Neustadt: Mädchen stürzt aus Hochhaus – Schwerste Verletzungen
Nur wenige Stunden nach einem Brand in der Otto-Dix-Straße stürzt ein siebenjähriges Mädchen aus dem Hochhaus-Plattenbau in Halle-Neustadt und erleidet schwerste Verletzungen. Das Kind schwebt in Lebensgefahr.

Von Marvin Matzulla Aktualisiert: 05.12.2025, 11:08
In der Otto-Dix-Straße in Halle-Neustadt kam es am Freitagmorgen zu einem dramatischen Rettungseinsatz. Ein Kind war aus dem Fenster eines elfgeschossigen Plattenbaus gestürzt.
Halle (Saale)/MZ. – In der Otto-Dix-Straße in Halle hat sich am Freitagmorgen ein weiteres schweres Unglück ereignet. Nur einen Abend, nachdem in dem betroffenen Plattenbau ein schwerer Wohnungsbrand einen Menschen verletzt hatte, ist nach MZ-Informationen am Morgen kurz nach 8 Uhr ein Kind aus einem Fenster gestürzt.