Nur wenige Stunden nach einem Brand in der Otto-Dix-Straße stürzt ein siebenjähriges Mädchen aus dem Hochhaus-Plattenbau in Halle-Neustadt und erleidet schwerste Verletzungen. Das Kind schwebt in Lebensgefahr.

In der Otto-Dix-Straße in Halle-Neustadt kam es am Freitagmorgen zu einem dramatischen Rettungseinsatz. Ein Kind war aus dem Fenster eines elfgeschossigen Plattenbaus gestürzt.

Halle (Saale)/MZ. – In der Otto-Dix-Straße in Halle hat sich am Freitagmorgen ein weiteres schweres Unglück ereignet. Nur einen Abend, nachdem in dem betroffenen Plattenbau ein schwerer Wohnungsbrand einen Menschen verletzt hatte, ist nach MZ-Informationen am Morgen kurz nach 8 Uhr ein Kind aus einem Fenster gestürzt.