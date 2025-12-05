weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Geplanter Umzug in die Gropiusallee: Kinderarzt-Kollaps im Dessauer Westen? Ortschaftsräte fürchten zu lange Wege für Eltern

Eil:
Dramatische Szenen in Neustadt: Mädchen stürzt aus Hochhaus – Schwerste Verletzungen
Dramatische Szenen in Neustadt: Mädchen stürzt aus Hochhaus – Schwerste Verletzungen

Geplanter Umzug in die Gropiusallee Kinderarzt-Kollaps im Dessauer Westen? Ortschaftsräte fürchten zu lange Wege für Eltern

Stadtrat Jakob Uwe Weber aus Mosigkau versucht einen möglichen Umzug der beiden Kinderärztinnen vom MVZ-Standort in Alten in die Gropiusallee zu verhindern. Was die Klinikums-Spitze dazu sagt.

Von Danny Gitter Aktualisiert: 05.12.2025, 11:03
Noch haben die Kinderärztinnen ihren Sitz im MVZ am Klinikum in Dessau-Alten.
Noch haben die Kinderärztinnen ihren Sitz im MVZ am Klinikum in Dessau-Alten. Foto: Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - Der Vorsitzende der Stadtratsfraktion „Aktive Bürgerliche Vernunft“ (ABV) Jakob Uwe Weber aus Mosigkau, versucht derzeit, politische Mehrheiten für einen Verbleib der beiden Kinderärztinnen am MVZ-Standort im Auenweg Dessau-Alten sowohl im Stadtrat als auch in den Ortschaftsräten Mosigkau Kochstedt sowie im Stadtbezirksbeirat Alten West Zoberberg zu mobilisieren.