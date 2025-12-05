Eil:
Geplanter Umzug in die Gropiusallee Kinderarzt-Kollaps im Dessauer Westen? Ortschaftsräte fürchten zu lange Wege für Eltern
Stadtrat Jakob Uwe Weber aus Mosigkau versucht einen möglichen Umzug der beiden Kinderärztinnen vom MVZ-Standort in Alten in die Gropiusallee zu verhindern. Was die Klinikums-Spitze dazu sagt.
Aktualisiert: 05.12.2025, 11:03
Dessau/MZ. - Der Vorsitzende der Stadtratsfraktion „Aktive Bürgerliche Vernunft“ (ABV) Jakob Uwe Weber aus Mosigkau, versucht derzeit, politische Mehrheiten für einen Verbleib der beiden Kinderärztinnen am MVZ-Standort im Auenweg Dessau-Alten sowohl im Stadtrat als auch in den Ortschaftsräten Mosigkau Kochstedt sowie im Stadtbezirksbeirat Alten West Zoberberg zu mobilisieren.