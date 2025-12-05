Die DRK Wasserrettung aus Halle und Fraunhofer haben einen Roboter entwickelt, der Personen unter Wasser aufspürt und rettet. Sogar Bundesinnenminister Alexander Dobrindt ist davon begeistert. Wird der Roboter jetzt in Serie gebaut?

Teuer wie ein Ferrari: Drohne aus Halle revolutioniert Wasserrettung und soll jetzt in Serie gehen

So sieht er aus, der Tauchroboter der DRK Wasserrettung in Halle. Hier hat er unter Wasser einen Dummy gegriffen.

Halle (Saale)/MZ. - Verunglückt ein Schwimmer in der Saale, haben Retter zumeist schlechte Karten. Trübes Wasser, Strömung, Untiefen: Zumeist können Opfer nur tot geborgen werden. Nun kommt aus Halle eine technische Revolution, die die Wasserrettung revolutionieren soll: ein Unterwasser-Roboter, von dem selbst Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) begeistert ist.