Die Planungen an einer Wasserstoffpipeline durch den östlichen Burgenlandkreis schreiten voran. Warum die Kreisverwaltung auf das Großprojekt dringt und welche Firmen dahinterstehen.

Wasserstoffleitung von Zeitz nach Weißenfels: Warum der Kreis dafür Anteile an Unternehmen abdrücken will

Wie auf diesem Archivfoto zwischen Halle und Preußlitz bei Bernburg, wo das Unternehmen Ontras eine Wasserstoffleitung gebaut hat, soll auch durch den Osten des Burgenlandkreises einmal eine Pipeline verlegt werden.

Weissenfels/MZ. - Die Pläne für eine Wasserstoffleitung durch den Burgenlandkreis schreiten voran. Doch dafür möchte die kreiseigene Wasserstoff-Netz Burgenlandkreis GmbH (WNBG) 49 Prozent ihrer Geschäftsteile an zwei Unternehmen abgeben. Warum und welche Vorteile eine solche Pipeline haben soll, wurde nun in mehreren Ausschüssen des Kreistags besprochen. Die MZ fasst Fragen und Antworten dazu zusammen.