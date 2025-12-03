Großprojekt im Burgenlandkreis Wasserstoffleitung von Zeitz nach Weißenfels: Warum der Kreis dafür Anteile an Unternehmen abdrücken will
Die Planungen an einer Wasserstoffpipeline durch den östlichen Burgenlandkreis schreiten voran. Warum die Kreisverwaltung auf das Großprojekt dringt und welche Firmen dahinterstehen.
03.12.2025, 14:00
Weissenfels/MZ. - Die Pläne für eine Wasserstoffleitung durch den Burgenlandkreis schreiten voran. Doch dafür möchte die kreiseigene Wasserstoff-Netz Burgenlandkreis GmbH (WNBG) 49 Prozent ihrer Geschäftsteile an zwei Unternehmen abgeben. Warum und welche Vorteile eine solche Pipeline haben soll, wurde nun in mehreren Ausschüssen des Kreistags besprochen. Die MZ fasst Fragen und Antworten dazu zusammen.