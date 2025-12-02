Offener Brief an Helios-Klinikum Eisleben „Das ist zynisch und entwürdigend“ - Pflegekräfte in Eisleben packen aus
Sie lieben den Patientenkontakt, das Medizinische, die Sorge um die Erkrankten. Trotzdem berichten Pflegekräfte aus dem Helios-Krankenhaus Eisleben von massivem Frust.
Aktualisiert: 03.12.2025, 14:23
Eisleben/MZ - Es gibt ein Schlagwort, das manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Helios-Klinikum in Eisleben wütend macht: „Skill Mix“. So wird das bezeichnet, was die Pflegekräfte bereits in einem offenen Brief thematisiert hatten: dass sie - neben der eigentlichen Pflege - immer wieder zusätzliche Tätigkeiten wie Bettenreinigung oder das Ausräumen von Belieferungskisten erledigen müssen. Und das alles bei ohnehin hoher Arbeitsbelastung.