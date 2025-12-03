Zum 13. Mal lädt der Landimpuls-Verein mit seinen Helfern zur idyllischen Dorfweihnacht nach Mark Zwuschen ein. Was das Event im kleinen Ort so einzigartig macht.

Wie stets ist der Weihnachtsmann von Kindern sowie deren Eltern und Großeltern dicht umringt worden.

Mark Zwuschen/MZ. - Bedenken wegen des Wetters waren am vergangenen Sonnabendnachmittag völlig unbegründet. Zum 13. Mal übrigens. „Wir hatten uns immer Sorgen wegen des Wetters gemacht“, erzählt Thomas Felber. „Aber alle 13 Mal bisher hat es gepasst“, resümiert der Vorsitzende des Mark Zwuschener Landimpuls-Vereins. Damit ist er quasi der Cheforganisator der Dorfweihnachten im und am Dorfgemeinschaftshaus im Jessener Ortsteil. „Einzig, es hätte vielleicht ein wenig winterlich kälter sein können.“