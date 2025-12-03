Das zweite Türchen des „Lebendigen Adventskalenders“ wurde in der Lokalredaktion der „Mitteldeutschen Zeitung“ Aschersleben geöffnet. Und es wurde nicht nur gemeinsam gesungen.

Am Dienstagabend fand der „Lebendige Adventskalender“ in und vor der Lokalredaktion der MZ Aschersleben in der Breiten Straße statt.

Aschersleben/MZ/kwu - Das zweite Türchen des „Lebendigen Adventskalenders“ hat sich am Dienstagabend in der Lokalredaktion der MZ in der Breiten Straße geöffnet. Neben Punsch und dem gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern gab es diesmal auch Einblicke in die Arbeit der Redaktion.

Die Gäste konnten live verfolgen, wie ein Foto – genau das obenstehende Bild – innerhalb kurzer Zeit auf einer Zeitungsseite landet und die Seite dann schließlich per Mausklick ihren Weg ins Druckhaus nach Barleben findet.

Chor aus Besuchern und Reportern

Für die musikalische Begleitung sorgte MZ-Fotograf Frank Gehrmann, der zur Gitarre griff und damit den gemeinsamen Gesang unterstützte. So entstand aus Besuchern und Reportern für kurze Zeit ein kleiner Adventschor.

Weiter geht es mit dem „Lebendigen Adventskalender“ bereits Mittwochabend, 3. Dezember: Ab 18 Uhr lädt Familie Preden in die Lindenstraße 53 ein. Auch darüber hinaus halten Gastgeber ihre Türen offen – etwa die evangelische Grundschule Philipp Melanchthon am 15. Dezember oder die Landeskirchliche Gemeinschaft im Klosterhof 1 am 18. Dezember.