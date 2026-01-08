weather schneeschauer
  4. Basketball 1. Regionalliga: Aschersleben Tigers unterliegen nach schwachem ersten Viertel dem TSV Bargteheide

Die Aschersleben Tigers müssen sich in der 1. Regionalliga dem TSV Bargteheide geschlagen geben. Spielentscheidend war vor allem ein schwaches erstes Viertel.

Von Michael Jacobs 08.01.2026, 12:15
Benjamin Koppke (links) unterlag mit den Aschersleben Tigers in eigener Halle.
Aschersleben/MZ/paw - Die Basketballer der Aschersleben Tigers mussten am 18. Spieltag der 1. Regionalliga eine bittere Heimniederlage hinnehmen. Gegen den Tabellenzweiten TSV Bargteheide unterlagen die Tigers trotz engagierter Leistung mit 89:98 (38:55) und verpassten es dabei, sich nach schwacher erster Halbzeit am Ende noch zu belohnen.