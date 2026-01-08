Basketball 1. Regionalliga Aschersleben Tigers unterliegen nach schwachem ersten Viertel dem TSV Bargteheide
Die Aschersleben Tigers müssen sich in der 1. Regionalliga dem TSV Bargteheide geschlagen geben. Spielentscheidend war vor allem ein schwaches erstes Viertel.
08.01.2026, 12:15
Aschersleben/MZ/paw - Die Basketballer der Aschersleben Tigers mussten am 18. Spieltag der 1. Regionalliga eine bittere Heimniederlage hinnehmen. Gegen den Tabellenzweiten TSV Bargteheide unterlagen die Tigers trotz engagierter Leistung mit 89:98 (38:55) und verpassten es dabei, sich nach schwacher erster Halbzeit am Ende noch zu belohnen.