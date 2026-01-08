Die Aschersleben Tigers müssen sich in der 1. Regionalliga dem TSV Bargteheide geschlagen geben. Spielentscheidend war vor allem ein schwaches erstes Viertel.

Aschersleben/MZ/paw - Die Basketballer der Aschersleben Tigers mussten am 18. Spieltag der 1. Regionalliga eine bittere Heimniederlage hinnehmen. Gegen den Tabellenzweiten TSV Bargteheide unterlagen die Tigers trotz engagierter Leistung mit 89:98 (38:55) und verpassten es dabei, sich nach schwacher erster Halbzeit am Ende noch zu belohnen.