  4. Neues Restaurant in Wittenberg: „Hoshi Dang“ eröffnet: Asiatische Fusionsküche und Cocktails in Wittenberg

Von Pho bis Sushi: Das neue Restaurant „Hoshi Dang“ bringt japanisch-vietnamesische Küche nach Wittenberg und setzt auf Eigenkreationen.

Von Lea Fischer 08.01.2026, 12:03
Hoyn Ho hat in Wittenberg das Restaurant „Hoshi Dang“ eröffnet. Der Gastronom hat ein Faible für kreative Getränke.
Hoyn Ho hat in Wittenberg das Restaurant „Hoshi Dang“ eröffnet. Der Gastronom hat ein Faible für kreative Getränke. Foto: Lea Fischer

Wittenberg/MZ. - Wein-, Sekt-, und Martinigläser schweben kopfüber über der Theke, auf der sich Gefäße mit Gewürzen, Eingelegtem und Obst aneinanderreihen. Restaurantchef Hoyn Ho ist an dieser Bar in seinem Element: Sie ist das Herzstück von „Hoshi Dang“.