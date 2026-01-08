Neues Restaurant in Wittenberg „Hoshi Dang“ eröffnet: Asiatische Fusionsküche und Cocktails in Wittenberg
Von Pho bis Sushi: Das neue Restaurant „Hoshi Dang“ bringt japanisch-vietnamesische Küche nach Wittenberg und setzt auf Eigenkreationen.
08.01.2026, 12:03
Wittenberg/MZ. - Wein-, Sekt-, und Martinigläser schweben kopfüber über der Theke, auf der sich Gefäße mit Gewürzen, Eingelegtem und Obst aneinanderreihen. Restaurantchef Hoyn Ho ist an dieser Bar in seinem Element: Sie ist das Herzstück von „Hoshi Dang“.