Von Pho bis Sushi: Das neue Restaurant „Hoshi Dang“ bringt japanisch-vietnamesische Küche nach Wittenberg und setzt auf Eigenkreationen.

Hoyn Ho hat in Wittenberg das Restaurant „Hoshi Dang“ eröffnet. Der Gastronom hat ein Faible für kreative Getränke.

Wittenberg/MZ. - Wein-, Sekt-, und Martinigläser schweben kopfüber über der Theke, auf der sich Gefäße mit Gewürzen, Eingelegtem und Obst aneinanderreihen. Restaurantchef Hoyn Ho ist an dieser Bar in seinem Element: Sie ist das Herzstück von „Hoshi Dang“.