Guido Straube und seine Familie haben seit 15 Jahren an der Sanierung eines Vierseitenhofes in Wölkau gewerkelt. Er soll nun ein Begegnungsort werden und Veranstaltungen ermöglichen.

Der Hof soll zum Verweilen einladen. Veranstaltungen und Feste können dort zukünftig stattfinden.

Wölkau/MZ. - Wenn Guido Straube den Weg entlanggeht, der über den Hof am Teich vorbei und bis zum Stall führt, kann er zu fast jedem Stein eine Geschichte erzählen oder zumindest erklären, wo er herkommt. Es sind Bahnsteigkanten aus Schladebach, Steine aus der Bahnhofstraße in Bad Dürrenberg oder Teile eines Pferdestalls in Nebra, die Straube auf dem Gelände verarbeitet hat. Nur in seltenen Fällen greift er auf neue Rohstoffe zurück. „Die Steine sind 80 bis 100 Jahre alt und haben gehalten“, sagt er und freut sich, sie nun einer Nutzung zuführen zu können.