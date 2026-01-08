Sicherheit in Dessau-Rosslau „Ich habe Angst“ - Nach Brand in Roßlauer Kaufhalle fordert Bürger Stadt zum Handeln auf
Nachdem in einer ehemaligen Kaufhalle in Roßlau am Wochenende ein Feuer ausgebrochen war, hat ein Bürger die Stadt mit deutlichen Worten zum Handeln aufgefordert - und dabei Vorschläge unterbreitet.
08.01.2026, 12:00
Dessau-Roßlau/MZ. - Nach dem Brand einer ehemaligen Einkaufshalle im Roßlauer Mittelweg am vergangenen Sonntag, hat ein besorgter Bürger das traditionelle Polit-Frühschoppen genutzt, um seiner Sorge über die marode Immobilie Ausdruck zu verleihen.