Halle (Saale), Deutschland
  4. Sicherheit in Dessau-Rosslau: „Ich habe Angst“ - Nach Brand in Roßlauer Kaufhalle fordert Bürger Stadt zum Handeln auf

Nachdem in einer ehemaligen Kaufhalle in Roßlau am Wochenende ein Feuer ausgebrochen war, hat ein Bürger die Stadt mit deutlichen Worten zum Handeln aufgefordert - und dabei Vorschläge unterbreitet.

Von Robert Horvath 08.01.2026, 12:00
Im Roßlauer Mittelweg qualmte es am Sonntag aus einer leerstehenden Kaufhalle.
Im Roßlauer Mittelweg qualmte es am Sonntag aus einer leerstehenden Kaufhalle. (Foto: Feuerwehr Dessau-Roßlau)

Dessau-Roßlau/MZ. - Nach dem Brand einer ehemaligen Einkaufshalle im Roßlauer Mittelweg am vergangenen Sonntag, hat ein besorgter Bürger das traditionelle Polit-Frühschoppen genutzt, um seiner Sorge über die marode Immobilie Ausdruck zu verleihen.