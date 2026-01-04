Im Roßlauer Mittelweg hat es am Sonntag, 4. Januar, gebrannt. Der Notruf ging um 13.40 Uhr ein.

Qualm dringt aus leerstehender Kaufhalle in Roßlau - Feuerwehren sind im Mittelweg gefordert

Im Roßlauer Mittelweg qualmte es am Sonntag aus einer leerstehenden Kaufhalle.

Roßlau/MZ. - Im Roßlauer Mittelweg hat es am Sonntag, 4. Januar, in einer leerstehenden Kaufhalle gebrannt. Dies hat die Dessau-Roßlauer Feuerwehr gemeldet.

Der Notruf ging gegen 13.40 Uhr ein. Bei Ankunft der Feuerwehr Roßlau wurde das Einsatzstichwort bestätigt. Aus der ehemaligen Kaufhalle drang leichter Rauch heraus. Farbe und Intensität des Rauchs ließen allerdings auf nur einen kleinen Brand schließen.

Der Angriffstrupp der Feuerwehr Roßlau verschaffte sich durch den ehemaligen Eingangsbereich Zugang zur Kaufhalle und begann mit der Brandbekämpfung. Drinnen brannte etwas Unrat. Dieser wurde mit einem Mittelschaumrohr abgelöscht. Nach fünf Minuten war der Brand gelöscht.

Die Einsatzstelle wurde anschließend für weitere Ermittlungen an die Polizei übergeben. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Roßlau und Streetz sowie die Berufsfeuerwehr mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften.