Straßenbegleitend soll entlang der B 185 zwischen Ballenstedt und Ermsleben ein neuer Radweg entstehen, beide Kommunen arbeiten dafür zusammen. Genutzt wird eine ehemalige Bahntrasse, auf der mehrere Brücken erneuert werden müssen.

Falkenstein/Harz/MZ. - Die Städte Ballenstedt und Falkenstein/Harz wollen die Arbeiten zum Bau des Radweges zwischen Ballenstedt und Ermsleben gemeinsam ausschreiben. Für den Radweg soll eine stillgelegte Bahnstrecke entlang der B 185 genutzt werden. „Die Planungsunterlagen sind bestätigt, jetzt erfolgt die Abstimmung mit der Stadt Ballenstedt, weil sie das auf ihrem Terrain umsetzen wird und wir auf unserer Gemarkung“, sagt Andreas Claus, Teamleiter Bauen in der Falkensteiner Stadtverwaltung. Im Frühjahr solle mit der Ausschreibung begonnen werden, so dass im Sommer die Bauzeit genutzt werden könne.