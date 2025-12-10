Die Stadt Ballenstedt treibt den Bau einer neuen Radwegeverbindung ins Selketal voran. Anfang 2026 soll der Abschnitt bis Meisdorf ausgeschrieben werden und die Arbeiten im Frühjahr beginnen.

Alte Bahntrasse wird zum Radweg von Ballenstedt nach Meisdorf

Ballenstedt/MZ. - Auf dem Weg zu einer neuen Radwegeverbindung von Ballenstedt ins Selketal ist ein weiterer Schritt erfolgt. Die Stadt Ballenstedt will den Abschnitt von Ballenstedt nach Meisdorf Anfang des Jahres 2026 ausschreiben, so dass im Frühjahr mit den Arbeiten begonnen werden kann, sagt Bauamtsleiter Wilfried Dette. Für den Radweg soll eine stillgelegte Bahnstrecke genutzt werden, die entlang der B 185 verläuft. Von Meisdorf wird der Weg bis Ermsleben weitergeführt, diesen Part übernimmt die Stadt Falkenstein.