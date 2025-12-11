Wasserverband Südharz will die künftige Trinkwasserversorgung von Edersleben nochmals überdenken. Am Donnerstag gibt es dazu einen Termin im Edersleber Dorfgemeinschaftshaus. Grundsatzbeschluss stammt aus dem Jahr 2016.

Steht das Fernwasser für Edersleben vor dem Aus?

Der Blick auf die Rappbodetalsperre zeigt, dass das Staubecken deutlich weniger Wasser enthält als in anderen Jahren um diese Zeit.

Edersleben/MZ. - An diesem Donnerstag, 19 Uhr wird Geschäftsführerin Jutta Parnieske-Pasterkamp vom Wasserverband Südharz Rede und Antwort stehen: im Dorfgemeinschaftshaus in Edersleben. Denn die Einwohner fordern aufgrund erhöhter Nitrat- und Uranwerte in ihrem Trinkwasser schon seit Jahren den Anschluss an die Fernwasserversorgung aus der Rappbodetalsperre. Doch nun gibt es seitens der Geschäftsführung Bedenken, weil die Talsperre seit Monaten nur noch reichlich zur Hälfte gefüllt ist.