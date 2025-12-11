Seit Ende Oktober kann man kein Bargeld mehr am Geldautomaten in Langendorf abheben. Ob sich das wieder ändern wird und was die Stadt Weißenfels und die Bank dazu sagen.

Der Geldautomat der gemeinsamen Volksbank-/Sparkassenfiliale im Einkaufszentrum „Schöne Aussicht“ in Leißling ist für Langendorfer jetzt die nächstgelegen e Bargeldquelle.

Langendorf/MZ. - Ein Brötchen beim Bäcker, die Zeitung am Kiosk – vieles bezahlt man im Alltag gerne mit Bargeld anstatt mit EC- oder Kreditkarte. Um immer ausreichend Bargeld dabeizuhaben, ist ein Geldautomat um die Ecke praktisch. Doch in vielen Ortschaften in Weißenfels und Umgebung gibt es keine Geldautomaten mehr und die Bürgerinnen und Bürger müssen in den nächsten Ort fahren, um Geld abzuheben.