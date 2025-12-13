Das Center Halle Leipzig The Style Outlets in Brehna bietet Besuchern viele Aktionen an den Adventssamstagen. So tritt „The-Voice“-Star Jasmin Graf auf.

Jasmin Graf singt dreimal im The Style Outlets - Besucher können viel erleben

Das The Style Outlets in Brehna bietet Advenstaktionen an.

Brehna/MZ. - Einen musikalischen Höhepunkt können die Besucher des Halle Leipzig The Style Outlets in Brehna am vierten Adventssamstag erleben. Zudem locken an den Adventssamstagen verschiedene Aktionen, die besonders die Kinder auf das Weihnachtsfest einstimmen sollen.

Im Rahmen dieser samstäglichen Adventsaktionen des Centers tritt die Leipziger Sängerin Jasmin Graf am 20. Dezember auf. Graf ist durch die TV-Castingshow „The Voice of Germany“ bekanntgeworden. 2011 kam sie im Team von Rea Garvey bis ins Halbfinale.

Drei Auftritte an einem Tag

Graf stimmt die Outlet-Besucher mit drei Live-Sets um 13, 14.30 und 16 Uhr auf die Feiertage ein. Dabei wird sie bekannte Weihnachtslieder, aber auch andere Titel interpretieren. Und sicherlich ist auch Zeit für ein gemeinsames Foto mit dem Publikumsliebling.

Jasmin Graf kommt nach Brehna und singt im Outlet-Center für die Besucher. (Foto: René Weimer)

Neben diesem Konzert sind an den Adventssamstagen weitere Aktionen geplant. Dazu gehören eine 360-Grad-Video Booth für Weihnachtsgrüße und ein Besuch des Weihnachtsmanns.

Elfen verteilen Geschenke

Weihnachtliche Elfen ziehen durch das Center und verteilen kleine Geschenke, während eine Candy Bar mit süßen Leckereien auf die Besucher wartet. In der Weihnachtswerkstatt können Kinder aus bereitgestelltem Material und unter Anleitung Geschenke oder Deko basteln.