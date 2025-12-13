Übergewicht, Einsamkeit und Mobbing: Der Hallenser Max Schwalbe wog 189 Kilogramm und kämpfte seit der Kindheit mit seinem Gewicht – bis ein schicksalhafter Moment ihn wachrüttelte. Wie er den Kampf gegen die Adipositas gewonnen hat und warum er seine Geschichte erzählen möchte.

Max Schwalbe (19) litt bereits seit seiner Kindheit an Übergewicht. Ein berührendes Erlebnis leitete Anfang dieses Jahres die Wende zu einem gesunden Lebensstil ein.

Halle/MZ - „Blicke, denn Blicke sagen mehr als tausend Worte“, das ist Max Schwalbes Antwort auf die Frage, was das Schlimmste für ihn war. „Wenn Menschen dich angewidert ansehen, weil du übergewichtig bist und in der Straßenbahn vielleicht nicht auf einen Sitz passt, das ist schlimm.“ Die Gesellschaft, erzählt er, hat eine Vorstellung von einem Idealbild, und mit 189 Kilogramm im Alter von 18 Jahren passte er dort offensichtlich nicht hinein.