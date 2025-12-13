Nordische Wichtelwelten in Neuer Residenz Nostalgie pur - Besuch bei den Wichteln und die Geschichte eines alten Weihnachtsschlittens
Die traditionelle Adventsausstellung im Hof der Neuen Residenz öffnet dem Betrachter die Augen für die Miniaturwelt der Weihnachtswichtel. Und mittendrin können Besucher in einem besonderen Gefährt Platz nehmen.
13.12.2025, 08:00
Halle (Saale)/MZ. - Wer sich für die Welt der Wichtel interessiert, ist in diesen Tagen in der Neuen Residenz genau richtig: Dort steht die diesjährige Adventsausstellung des Beruflichen Bildungswerks Halle-Saalkreis unter dem Motto „Nordische Wichtelwelten“.