Die traditionelle Adventsausstellung im Hof der Neuen Residenz öffnet dem Betrachter die Augen für die Miniaturwelt der Weihnachtswichtel. Und mittendrin können Besucher in einem besonderen Gefährt Platz nehmen.

Nostalgie pur - Besuch bei den Wichteln und die Geschichte eines alten Weihnachtsschlittens

Hineinsetzen erlaubt: Bei den „Nordische Wichtelwelten“ in der Neuen Residenz ist der nostalgische Weihnachtsschlitten ein Highlight.

Halle (Saale)/MZ. - Wer sich für die Welt der Wichtel interessiert, ist in diesen Tagen in der Neuen Residenz genau richtig: Dort steht die diesjährige Adventsausstellung des Beruflichen Bildungswerks Halle-Saalkreis unter dem Motto „Nordische Wichtelwelten“.