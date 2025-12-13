Ein schwerwiegender Vorwurf, mehrere Instanzen und jetzt eine Wendung in einem brisanten Fall: Warum das Oberlandesgericht das Urteil gegen einen zuletzt im Landkreis Harz tätigen Richter aufgehoben hat, und wie es jetzt weiter geht.

Alles auf null: Oberlandesgericht kassiert Urteil gegen Richter aus dem Harz

Das Landgericht in Bielefeld. Hier hatte die 14. Kleine Strafkammer Anfang 2025 das Urteil des Amtsgerichts gegen den zuletzt im Harz tätigen Richter bestätigt.

Landkreis Harz/MZ. - Ist das Strafverfahren gegen einen Richter, der zuletzt an einem Gericht im Landkreis Harz tätig gewesen ist, jetzt beendet? Der Jurist war im Frühjahr 2024 wegen des Vorwurfs der gewerbsmäßigen Urkundenfälschung vom Amtsgericht Bielefeld verurteilt worden. Diese Entscheidung hatte der Richter angefochten und war vor das Landgericht Bielefeld gezogen, das Anfang 2025 das Amtsgerichtsurteil bestätigte. Nachdem der Jurist gegen diese Entscheidung Revision einlegte, lag das Verfahren beim Oberlandesgericht Hamm.