  4. Feuerwehr: Könneraner zum Ehrenkreisbrandmeister berufen

Feuerwehr Könneraner zum Ehrenkreisbrandmeister berufen

Kreistag des Salzlandkreises würdigt die Verdienste von Hans-Ulrich Robitzsch. Welche Rechte sich aus dem Titel ableiten.

Von Torsten Adam 11.12.2025, 15:09
Landrat Markus Bauer (links) verlieh Hans-Ulrich Robitzsch (Mitte) auf Kreistagsbeschluss den Titel Ehrenkreisbrandmeister. Kreistagspräsident Thomas Gruschka gratulierte mit einer Salzlandkiste.
Landrat Markus Bauer (links) verlieh Hans-Ulrich Robitzsch (Mitte) auf Kreistagsbeschluss den Titel Ehrenkreisbrandmeister. Kreistagspräsident Thomas Gruschka gratulierte mit einer Salzlandkiste. (Foto: Marko Jeschor/Kreisverwaltung)

Bernburg/MZ. - Hans-Ulrich Robitzsch ist für sein Lebenswerk gewürdigt worden. Der Kreistag beschloss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig auf Vorschlag der Verwaltung, dem Könneraner den Titel „Ehrenkreisbrandmeister“ zu verleihen. Damit darf er weiterhin die Dienstuniform des Salzlandkreises und den übertragenen Dienstgrad tragen und auf persönliche Einladung als Ehrengast an Veranstaltungen des Brand- und Katastrophenschutzes teilnehmen.