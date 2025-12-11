Kreistag des Salzlandkreises würdigt die Verdienste von Hans-Ulrich Robitzsch. Welche Rechte sich aus dem Titel ableiten.

Landrat Markus Bauer (links) verlieh Hans-Ulrich Robitzsch (Mitte) auf Kreistagsbeschluss den Titel Ehrenkreisbrandmeister. Kreistagspräsident Thomas Gruschka gratulierte mit einer Salzlandkiste.

Bernburg/MZ. - Hans-Ulrich Robitzsch ist für sein Lebenswerk gewürdigt worden. Der Kreistag beschloss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig auf Vorschlag der Verwaltung, dem Könneraner den Titel „Ehrenkreisbrandmeister“ zu verleihen. Damit darf er weiterhin die Dienstuniform des Salzlandkreises und den übertragenen Dienstgrad tragen und auf persönliche Einladung als Ehrengast an Veranstaltungen des Brand- und Katastrophenschutzes teilnehmen.