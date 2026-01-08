Die Polizei musste sich zunächst gedulden. Nach dem Brand konnte das betroffene Hinterhaus in der Mansfelder Straße zunächst nicht betreten werden. Nun laufen die Ermittlungen.

Das Brandhaus in der Mansfelder Straße: Das Feuer hat großen Schaden angerichtet.

Halle (Saale)/MZ. - Nach dem Großbrand vor knapp zwei Monaten sieht das lange leerstehende Gebäude zwischen Mansfelder Straße und Tuchrähmen noch mehr wie eine Ruine aus als zuvor schon. Das Dach hat die meisten Ziegel eingebüßt, die oberen Fenster sind zerstört.