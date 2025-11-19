Denkmalgeschütze Häuser Großeinsatz wegen Dachstuhlbrand: Löscharbeiten in Mansfelder Straße in Halle dauern mehrere Stunden

Am Mittwochabend brach ein Feuer in einem Hinterhaus des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudeensembles in der Mansfelder Straße aus. Wo früher Gelis Erotikmarkt war, rückte die Feuerwehr in Windeseile an. Die Ermittlungen zur Brandursache stehen noch ganz am Anfang.