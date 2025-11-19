Denkmalgeschütze Häuser Großeinsatz wegen Dachstuhlbrand: Löscharbeiten in Mansfelder Straße in Halle dauern mehrere Stunden
Am Mittwochabend brach ein Feuer in einem Hinterhaus des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudeensembles in der Mansfelder Straße aus. Wo früher Gelis Erotikmarkt war, rückte die Feuerwehr in Windeseile an. Die Ermittlungen zur Brandursache stehen noch ganz am Anfang.
Aktualisiert: 20.11.2025, 11:52
Halle (Saale)/MZ. - Auch am Donnerstagmorgen dauerten die Löscharbeiten noch an. Die Feuerwehr löschte von einer Drehleiter aus Glutnester. Das betroffene Gebäude am Tuchrähmen kann derzeit nicht betreten werden. Laut Feuerwehr ist das Haus einsturzgefährdet.