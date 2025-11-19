weather wolkig
  4. Dachstuhlbrand in Halle: Denkmal nach Feuer einsturzgefährdet

Denkmalgeschütze Häuser Großeinsatz wegen Dachstuhlbrand: Löscharbeiten in Mansfelder Straße in Halle dauern mehrere Stunden

Am Mittwochabend brach ein Feuer in einem Hinterhaus des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudeensembles in der Mansfelder Straße aus. Wo früher Gelis Erotikmarkt war, rückte die Feuerwehr in Windeseile an. Die Ermittlungen zur Brandursache stehen noch ganz am Anfang.

Von Marvin Matzulla und Denny Kleindienst Aktualisiert: 20.11.2025, 11:52
Der Dachstuhlbrand im Hinterhaus an der Packhofgasse in Halle hält am Mittwochabend die Einsatzkräfte in Atem.
Halle (Saale)/MZ. - Auch am Donnerstagmorgen dauerten die Löscharbeiten noch an. Die Feuerwehr löschte von einer Drehleiter aus Glutnester. Das betroffene Gebäude am Tuchrähmen kann derzeit nicht betreten werden. Laut Feuerwehr ist das Haus einsturzgefährdet.