Sport-Influencerin Caroline Burmeister wagt die Existenzgründung: Sie hat in Roßla ein Fitnessstudio gegründet, das rund um die Uhr an jedem Tag des Jahres geöffnet ist. Und sie plant noch mehr.

Wie Sport-Influencerin Caroline Burmeister mit einem Fitnessstudio in Roßla durchstarten will

Roßla/MZ. - Fast 400 Quadratmeter, brandneue Trainingsgeräte und ein Ambiente, das auch auf Instagram-Posts gut aussieht: An der Halleschen Straße in Roßla hat sich Caroline Burmeister einen Traum erfüllt. „Sport ist unsere Passion und unser Leben“, sagt die 35-jährige geborene Sangerhäuserin über sich und Ehemann Filip - und deshalb gehen die beiden in Roßla mit ihrem Studio „Fit+“ an den Start.