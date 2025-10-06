Am 9. Oktober wird im Stadthaus Halle über die antisemitische Mobilisierung diskutiert. Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Halle, Max Privorozki, spricht derweil von einer Bedrohungslage und warnt vor Verschwörungstheorien.

Lage der Juden in Deutschland: Podiumsgespräch am Jahrestag des Halle-Anschlags im Stadthaus Halle

Die Gedenktafel an der Synagoge in Halle erinnert an die Opfer des antisemitischen Terroranschlags auf die Synagoge in Halle am 9. Oktober 2019.

Halle (Saale)/MZ. - Sechs Jahre sind seit dem Anschlag von Halle vergangen. Danach gefragt, ob der nun bevorstehende Jahrestag des Anschlags am 9. Oktober sich von vorherigen Jahrestagen unterscheidet, überlegt Max Privorozki nicht lange. Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Halle sagt: „Es macht einen Unterschied.“