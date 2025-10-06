weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  Soziales: Bernburger Obdachlosenheim leert sich

Soziales Bernburger Obdachlosenheim leert sich

In der Stadt läuft seit zehn Monaten ein bundesweites Projekt. Es unterstützt Menschen, die keine Wohnung haben oder von einer Kündigung bedroht sind. Welche Zwischenbilanz die Sozialamtsleiterin zieht.

Von Torsten Adam 06.10.2025, 06:09
Die Zimmer in der Obdachlosenunterkunft Bernburg leeren sich.
Die Zimmer in der Obdachlosenunterkunft Bernburg leeren sich. (Foto: Nora Stuhr)

Bernburg/MZ. - Seit Dezember 2024 läuft auch in der Stadt Bernburg das bundesweite Projekt „Eingliederung hilft gegen Ausgrenzung der am stärksten benachteiligten Personen“. Dessen Ziel ist laut Verwaltung, besonders benachteiligte Menschen besser zu unterstützen und sozialer Ausgrenzung aktiv entgegenzuwirken. Im Fokus stehen dabei Personen ohne eigene Wohnung. Sozialamtsleiterin Kerstin Samad hat jetzt im Jugend- und Sozialausschuss eine erste Zwischenbilanz gezogen.