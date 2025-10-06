In der Stadt läuft seit zehn Monaten ein bundesweites Projekt. Es unterstützt Menschen, die keine Wohnung haben oder von einer Kündigung bedroht sind. Welche Zwischenbilanz die Sozialamtsleiterin zieht.

Die Zimmer in der Obdachlosenunterkunft Bernburg leeren sich.

Bernburg/MZ. - Seit Dezember 2024 läuft auch in der Stadt Bernburg das bundesweite Projekt „Eingliederung hilft gegen Ausgrenzung der am stärksten benachteiligten Personen“. Dessen Ziel ist laut Verwaltung, besonders benachteiligte Menschen besser zu unterstützen und sozialer Ausgrenzung aktiv entgegenzuwirken. Im Fokus stehen dabei Personen ohne eigene Wohnung. Sozialamtsleiterin Kerstin Samad hat jetzt im Jugend- und Sozialausschuss eine erste Zwischenbilanz gezogen.