Schienenersatzverkehr heißt es wegen der Bauarbeiten in Zangenberg bis Ende Oktober von Zeitz in Richtung Leipzig und Weißenfels. Wie das am ersten Wochenende funktioniert hat.

Bus statt Bahn wegen Tunnel in Zangenberg: Wie der Schienenersatzverkehr in Zeitz rollt - und wie lange

Die Busse im Schienenersatzverkehr rollten pünktlich ab 4. Oktober in Zeitz.

Zeitz/MZ. - Ups. Das war die Reaktion von Beate Landmann am Samstagmittag auf dem Zeitzer Bahnhof. „Das ist dann wohl an mir vorbeigegangen“, meinte die rüstige Seniorin, die zurück nach Dresden fahren wollte. Doch Züge nach Leipzig verkehren vom Zeitzer Bahnhof derzeit keine.