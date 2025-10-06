Die an der ehemaligen Ziegelei geplanten Photovoltaik-Anlagen nehmen weitere planungsrechtliche Hürden. Warum Eigentümer von Nachbargrundstücken intervenierten.

Keine Lizenz für Ton- und Rogensteinabbau zwischen Gröna und Neuborna

Auf dem Gelände der alten Ziegelei zwischen Neuborna und Gröna sollen Freiflächen-Photovoltaikanlagen errichtet werden.

Bernburg/MZ. - Die von einem Investor anvisierte Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf dem 1,8 Hektar großen Gelände der ehemaligen Ziegelei zwischen Neuborna und Gröna hat weitere planungsrechtliche Hürden genommen. Die Mitglieder des Bernburger Planungs- und Umweltausschusses empfahlen dem am Dienstag, 28. Oktober, tagenden Stadtrat einstimmig, die Änderung des Flächennutzungsplanes und den entworfenen Bebauungsplan zu billigen. Letzterer enthält mehrere Auflagen zum Schutz der dort lebenden Zauneidechsen (die MZ berichtete).