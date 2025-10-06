Alle Zufahrten zur Innenstadt sind dicht. So soll die Sicherheit gewährleistet werden. Was das konkret heißt

Zeitz/MZ. - Der Innenstadtbereich von Zeitz ist vom 10. Oktober bis 12. Oktober für den Verkehr vollständig gesperrt. Grund dafür ist das Zuckerfest, das Zeitzer Stadtfest, das in diesem Zeitraum stattfindet. Konkret heißt das für Autofahrer: In der Zeit von Freitag, 10. Oktober, 14 Uhr bis voraussichtlich Sonntag, 12. Oktober, 19 Uhr werden im Zuge des Zeitzer Zuckerfestes die Fischstraße, die Kalkstraße bis zur Einmündung Besenstraße, der Altmarkt (Umfahrung) und der Neumarkt samt der Zufahrten voll gesperrt. Darauf weist die Stadt Zeitz noch einmal hin.

Wichtig für Anwohner und Anlieger ist: Dadurch wird auch die Nutzung der örtlichen Bewohnerstellplätze nicht möglich sein. Auch Zufahrten, die über die gesperrten Straßen führen, sind nicht möglich. Parallel zur Vollsperrung entfallen, heißt es weiter, auch die Parkmöglichkeiten an der Michaeliskirche. Eine innerörtliche Umleitung für den Verkehr in Richtung Altenburg wird eingerichtet aus ausgeschildert.

Die Nutzung des Altmarktes und Neumarktes als Parkplatz wird bereits ab diesem Montag, 6. Oktober, aufgrund von Aufbauarbeiten nur bedingt möglich sein. Die Maßnahme sei notwendig, um die Sicherheit zur Veranstaltung ausreichend zu gewährleisten, betont Pressesprecher Lars Werner. „Wir bitten um Ihr Verständnis.“