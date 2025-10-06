Immer mehr Solaranlagen werden ans Netz der Mitnetz Strom angeschlossen. Einen deutlichen Anstieg gibt es vor allem bei kleineren Anlagen.

Ende August 2025 waren rund 162.000 PV-Anlagen am Netz der Mitnetz Strom angeschlossen, darunter zahlreiche "Balkonkraftwerke".

Quedlinburg/MZ. - Die Mitnetz Strom GmbH verzeichnet einen Rekord bei erneuerbaren Energien, vor allem Photovoltaik: „Wir erleben seit Jahren einen sehr starken Zuwachs an Anträgen für den Netzanschluss von PV-Anlagen, wobei vor allem die Jahre 2023 und 2024 „Boomjahre“ waren“, sagt Unternehmenssprecher David Köster. Allein im Jahr 2024 habe es rund 56.000 Erstanträge nur für Photovoltaikanlagen gegeben. „Die Entwicklung bei neu am Netz angeschlossenen PV-Anlagen ist in diesem Jahr nach wie vor auf hohem Niveau, jedoch leicht rückläufig gegenüber den Zuwächsen der Vorjahre. Ende August 2025 hatten wir circa 162.000 PV-Anlagen an unserem Netz angeschlossen.“