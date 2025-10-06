In der Ferdinand-von-Schill-Straße soll in den kommenden Monaten eine Fahrradreparaturstation entstehen. Was genau ADFC und Werkstatt-Café geplant haben.

Erste Hilfe für den Drahtesel: Dessau-Roßlau soll öffentlich zugängliche Fahrradreparaturstation erhalten

Thomas Siegel, Rolf Kohlmeyer und Frank Brune (v.l.n.r.) planen, vor dem Werkstatt-Café eine öffentliche Fahrradreparaturstation einzurichten.

Dessau-Roßlau/MZ. - Ein platter Reifen, quietschende, schlecht greifende Bremsen, Probleme mit der Gangschaltung oder ein Kettenriss. All diese Dinge machen das Fahrradfahren schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Abhilfe in Dessau-Roßlau soll künftig eine rund um die Uhr öffentlich zugängliche Fahrradreparaturstation in der Ferdinand-von-Schill-Straße schaffen.