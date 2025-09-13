Regionale Künstler und Werkstatt-Macher haben in Dessau ein mechanisches Schaufenster an den Start gebracht. Was das kann und womit man im nächsten Jahr beeindrucken möchte.

Kunst mit Schwung - Wie Dessau zu einem mechanischen Schaufenster gekommen ist

Dessau/MZ. - Es ist der Lauf der Dinge, dass es immer mal etwas Neues im Leben braucht. Das dachten sich auch die Macher der Schaufenstergalerie in der Ferdinand-von-Schill-Straße 3. Da dort in den Räumlichkeiten des Werkstatt-Cafés, seit dem November 2023 Mitglieder des Berufsverbands Bildender Künstler (BBK) bisher in monatlich wechselnden Ausstellungen ihre Werke präsentieren, wird die Schaufenstergalerie auch BBKarium genannt.