  Ferdinand-von-Schill-Straße: Kunst mit Schwung - Wie Dessau zu einem mechanischen Schaufenster gekommen ist

Regionale Künstler und Werkstatt-Macher haben in Dessau ein mechanisches Schaufenster an den Start gebracht. Was das kann und womit man im nächsten Jahr beeindrucken möchte.

Von Danny Gitter 13.09.2025, 10:00
Blick in das Innenleben des Mechanischen Schaufensters.
Blick in das Innenleben des Mechanischen Schaufensters. Foto: Danny Gitter

Dessau/MZ. - Es ist der Lauf der Dinge, dass es immer mal etwas Neues im Leben braucht. Das dachten sich auch die Macher der Schaufenstergalerie in der Ferdinand-von-Schill-Straße 3. Da dort in den Räumlichkeiten des Werkstatt-Cafés, seit dem November 2023 Mitglieder des Berufsverbands Bildender Künstler (BBK) bisher in monatlich wechselnden Ausstellungen ihre Werke präsentieren, wird die Schaufenstergalerie auch BBKarium genannt.