Die Fischadler vom Haus am See und der Goitzsche-Wildnis sind gen Süden losgezogen. Was ihnen jetzt bevorsteht und wann sie zurückkommen könnten.

Auch in der Nacht trainierte der Fischadler-Nachwuchs fleißig für die große Reise.

Schlaitz/Holzweissig/MZ. - Wer kennt es nicht? Man wärmt sie, füttert sie, passt auf sie auf und dann werden sie flügge, ziehen aus und suchen nach Abenteuern im Ausland – Fischadler und Mensch sind sich dahingehend doch gar nicht so unähnlich. Nur mit dem Unterschied, dass sich diese Phasen bei den Fischadlern jährlich wiederholen. Mitte August war es wieder soweit: Der Nachwuchs auf dem Horst vom Haus am See in Schlaitz und der Goitzsche-Wildnis bei Holzweißig hat sich erstmalig in seinem Leben aufgemacht in die Ferne.