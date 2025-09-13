weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Fischadler in Anhalt-Bitterfeld: Fischadlernachwuchs legt erstmals Reise von 5.000 Kilometern zurück

Die Fischadler vom Haus am See und der Goitzsche-Wildnis sind gen Süden losgezogen. Was ihnen jetzt bevorsteht und wann sie zurückkommen könnten.

Von Benjamin Telm 13.09.2025, 12:00
Auch in der Nacht trainierte der Fischadler-Nachwuchs fleißig für die große Reise.
Auch in der Nacht trainierte der Fischadler-Nachwuchs fleißig für die große Reise. (Foto: Haus am See)

Schlaitz/Holzweissig/MZ. - Wer kennt es nicht? Man wärmt sie, füttert sie, passt auf sie auf und dann werden sie flügge, ziehen aus und suchen nach Abenteuern im Ausland – Fischadler und Mensch sind sich dahingehend doch gar nicht so unähnlich. Nur mit dem Unterschied, dass sich diese Phasen bei den Fischadlern jährlich wiederholen. Mitte August war es wieder soweit: Der Nachwuchs auf dem Horst vom Haus am See in Schlaitz und der Goitzsche-Wildnis bei Holzweißig hat sich erstmalig in seinem Leben aufgemacht in die Ferne.