Am 1. Oktober beginnt an der Hochschule Anhalt in Köthen wieder das Seniorenkolleg. Im Programm stehen auch medizinische und geschichtliche Themen.

Von Jules Vernes Traum bis KI: Seniorenkolleg am Campus in Köthen hat wieder spannende Themen

Die Vorlesungen des Seniorenkollegs im Hörsaal des Grünen Gebäudes sind immer wieder gut besucht.

Köthen/MZ. - Dass ihnen irgendwann die Themen ausgehen könnten, glaubt Doreen Hennen nicht. Dafür würden die Fachbereiche der Hochschule Anhalt zu viel hergeben. Die Organisatorin des Seniorenkollegs ist überzeugt davon, dass sich noch viele weitere Vortragsreihen füllen lassen.