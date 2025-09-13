Besondere Aufgabe Von Purgier-Kreuzdorn bis Pfaffenhütchen: Wie das Betreuungsforstamt Dessau für besonderes Saatgut sorgt
Auszubildende des Betreuungsforstamtes in Dessau ernten derzeit Saatgut. Warum dies von ausgewiesenen Stellen an der Elbe stammt - und was damit passiert.
13.09.2025, 12:00
Dessau/MZ. - Was für eine Fleißarbeit! Immer wieder greifen die Hände der Auszubildenden des Dessauer Betreuungsforstamtes nach den kleinen Früchten des Purgier-Kreuzdorns. Am Ende befinden sich 900 Gramm der kleinen Kugeln in einem Eimer. Es ist die Ausbeute von elf Leuten in anderthalb Stunden Arbeit.