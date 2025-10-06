Nach sechs Jahren Recherche ist Band I des Buchs von Christine Winter-Schulz zu Merseburg als Militärstadt im Druck. Am 16. Oktober lädt sie zu einer Präsentation in die Hofstube ein. Worauf sich die Leser freuen können.

Das sind Cover und Rückseite des Buchs von Christine Winter-Schulz, das gerade im Druck ist.

Merseburg/MZ. - Seit mehr als sechs Jahren beschäftigt sich Christine Winter-Schulz mit der Militärgeschichte Merseburgs. Nun ist Band I ihres Buchs „Garnison Merseburg“ im Druck, soll Mitte des Monats erscheinen. Zuvor aber lädt sie alle Interessenten und Unterstützer am 16. Oktober um 16.30 Uhr in die Hofstube zu einer Präsentation ein.