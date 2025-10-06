weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Oranienbaum-Wörlitzer Ordnungssausschuss: Alte Schulstraße in Kakau: „Da donnern viele durch“

Oranienbaum-Wörlitzer Ordnungssausschuss Alte Schulstraße in Kakau: „Da donnern viele durch“

Ungünstige Verkehrssituationen sind Thema im Oranienbaum-Wörlitzer Ordnungssausschuss. Unter anderem geht es um die Alte Schulstraße in Kakau. Was noch zur Sprache kommt.

Von Andreas Behling 06.10.2025, 12:00
Das Foto zeigt ein Teilstück der Straße der Jugend in Vockerode, wo nach Möglichkeit Poller gestellt werden sollen.
Das Foto zeigt ein Teilstück der Straße der Jugend in Vockerode, wo nach Möglichkeit Poller gestellt werden sollen. (Foto: Andreas Behling)

Oranienbaum-Wörlitz/MZ. - In ihrer aktuellen Sitzung haben sich die Mitglieder des Oranienbaum-Wörlitzer Ordnungsausschusses mit mehreren Themen beschäftigt, die ungünstige Verkehrssituationen zum Inhalt hatten. Die MZ liefert einen Überblick, worum es in der Runde konkret ging.