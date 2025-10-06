Ungünstige Verkehrssituationen sind Thema im Oranienbaum-Wörlitzer Ordnungssausschuss. Unter anderem geht es um die Alte Schulstraße in Kakau. Was noch zur Sprache kommt.

Alte Schulstraße in Kakau: „Da donnern viele durch“

Das Foto zeigt ein Teilstück der Straße der Jugend in Vockerode, wo nach Möglichkeit Poller gestellt werden sollen.

Oranienbaum-Wörlitz/MZ. - In ihrer aktuellen Sitzung haben sich die Mitglieder des Oranienbaum-Wörlitzer Ordnungsausschusses mit mehreren Themen beschäftigt, die ungünstige Verkehrssituationen zum Inhalt hatten. Die MZ liefert einen Überblick, worum es in der Runde konkret ging.