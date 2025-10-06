Oranienbaum-Wörlitzer Ordnungssausschuss Alte Schulstraße in Kakau: „Da donnern viele durch“
Ungünstige Verkehrssituationen sind Thema im Oranienbaum-Wörlitzer Ordnungssausschuss. Unter anderem geht es um die Alte Schulstraße in Kakau. Was noch zur Sprache kommt.
06.10.2025, 12:00
Oranienbaum-Wörlitz/MZ. - In ihrer aktuellen Sitzung haben sich die Mitglieder des Oranienbaum-Wörlitzer Ordnungsausschusses mit mehreren Themen beschäftigt, die ungünstige Verkehrssituationen zum Inhalt hatten. Die MZ liefert einen Überblick, worum es in der Runde konkret ging.