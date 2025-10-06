Die junge Initiative „Kies & Kehle“ aus Wittenberg verbindet Sport, Gemeinschaft und Freizeitaktivitäten. Wer dahintersteckt und was das Besondere an den Ausfahrten ist.

Edgar Lausch und Hannes Hainich – die beiden Köpfe hinter „Kies & Kehle“, wo Gravelbikes, Bier und gute Laune zusammenkommen.

Wittenberg/mz. - Hannes Hainich und Edgar Lausch, beide 28 Jahre alt und gebürtige Wittenberger, kennen sich seit dem Kindergarten. Neben ihren Berufen – Hainich in der Spedition, Lausch bei der Bahn – leben sie ihre Leidenschaft fürs Radfahren aus. Gemeinsam mit zwei weiteren Freunden entstand daraus „Kies & Kehle“, eine lebendige Gemeinschaft für Gravelbike-Fans, Spaß und gemeinsame Erlebnisse.