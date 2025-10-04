Dialogreihe „Dazusetzen und Mitreden“ Bürgergespräch in Halle-Neustadt: Teilnehmer hätten sich mehr Kontroverse gewünscht
Die Dialogreihe „Dazusetzen und Mitreden" tourt durch die Stadt und soll Bürger ins Gespräch miteinander bringen. Das Fazit zur jüngsten Veranstaltung fiel durchwachsen aus. Das sind die nächsten Termine.
04.10.2025, 08:00
Halle (Saale)/MZ. - Menschen reden heutzutage oft aneinander vorbei. Wenn sie denn überhaupt miteinander reden. Deshalb - und wohl auch um der Behauptung, man dürfe nicht mehr sagen, was man denkt, entgegenzuwirken - hat die Freiwilligenagentur zusammen mit der Hallianz für Vielfalt eine Dialogreihe gestartet - "Dazusetzen und Mitreden".