Die Dialogreihe „Dazusetzen und Mitreden" tourt durch die Stadt und soll Bürger ins Gespräch miteinander bringen. Das Fazit zur jüngsten Veranstaltung fiel durchwachsen aus. Das sind die nächsten Termine.

Bürgergespräch in Halle-Neustadt: Teilnehmer hätten sich mehr Kontroverse gewünscht

Während der Veranstaltung kamen die Teilnehmer auch in kleineren Gruppen zusammen, um sich auszutauschen. Vorgefertigte Fragen dienten als Eisbrecher.

Halle (Saale)/MZ. - Menschen reden heutzutage oft aneinander vorbei. Wenn sie denn überhaupt miteinander reden. Deshalb - und wohl auch um der Behauptung, man dürfe nicht mehr sagen, was man denkt, entgegenzuwirken - hat die Freiwilligenagentur zusammen mit der Hallianz für Vielfalt eine Dialogreihe gestartet - "Dazusetzen und Mitreden".