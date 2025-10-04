weather regenschauer
  4. Dialogreihe „Dazusetzen und Mitreden“: Bürgergespräch in Halle-Neustadt: Teilnehmer hätten sich mehr Kontroverse gewünscht

Die Dialogreihe „Dazusetzen und Mitreden" tourt durch die Stadt und soll Bürger ins Gespräch miteinander bringen. Das Fazit zur jüngsten Veranstaltung fiel durchwachsen aus. Das sind die nächsten Termine.

Von Denny Kleindienst 04.10.2025, 08:00
Während der Veranstaltung kamen die Teilnehmer auch in kleineren Gruppen zusammen, um sich auszutauschen. Vorgefertigte Fragen dienten als Eisbrecher.
Während der Veranstaltung kamen die Teilnehmer auch in kleineren Gruppen zusammen, um sich auszutauschen. Vorgefertigte Fragen dienten als Eisbrecher. (Foto: Denny Kleindienst)

Halle (Saale)/MZ. - Menschen reden heutzutage oft aneinander vorbei. Wenn sie denn überhaupt miteinander reden. Deshalb - und wohl auch um der Behauptung, man dürfe nicht mehr sagen, was man denkt, entgegenzuwirken - hat die Freiwilligenagentur zusammen mit der Hallianz für Vielfalt eine Dialogreihe gestartet - "Dazusetzen und Mitreden".