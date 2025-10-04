Eigentlich ist der Wittenberger Autor André Kudernatsch auf Satire spezialisiert. Doch als er vier Wochen seinen demenzkranken Vater betreuen muss, vergeht ihm das Lachen – fast zumindest.

Schmerz des Verschwindens - vier Wochen mit dem demenzkranken Vater

Wittenberg/MZ. - Die Kofferraumklappe klemmt, dann landet der Schweinebraten auf dem Boden. Anschließend streikt noch die Lichterkette im Wohnzimmer. „Es kommt mir so vor, als ob hier nach und nach alles den Geist aufgibt“, notiert André Kudernatsch, von Haus aus Satiriker, „und ich komme zuletzt dran.“ Das klingt, wenn man es im Buch des 55-Jährigen liest, amüsant. In den Worten steckt jedoch einiger Schmerz.