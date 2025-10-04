weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
Wegen horrender Summen hatten viele Adventsmärkte 2024 die Live-Musik stark eingekürzt. Auch in Dessau-Roßlau strich das Programm zusammen. Nun ist Bewegung in der Sache.

Von Oliver Müller-Lorey 04.10.2025, 10:00
Blick auf den Dessauer Adventsmarkt.
Blick auf den Dessauer Adventsmarkt. (Foto: Müller-Lorey)

Dessau/MZ. - Auf dem Dessauer Adventsmarkt könnte in diesem Jahr wieder mehr Live-Musik gespielt werden. Nachdem die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (Gema) im vergangenen Jahr die Gebühren für das Spielen von Musik kräftig erhöht hatte, mussten deutschlandweit viele Weihnachtsmarktbetreiber ihr Kulturprogramm einkürzen oder sogar ganz streichen.