Erstmals hat der Merseburger Sozialausschuss die Aufnahme von Mitgliedern in die lokale Partnerschaft für Demokratie verhindert. Konkret geht es um zwei Vertreter des Vereins BBZ Lebensart, der Bildungsarbeit zu queeren Themen macht. Die AfD-Fraktion sieht darin eine „kranke Ideologie“ und blockierte die Aufnahme.

Auch den ersten CSD in Merseburg Mitte Juni gestaltete der Verein BBZ Lebensart mit.

Merseburg/MZ. - Offenbar zum ersten Mal hat der Sozialausschuss der Stadt Merseburg Veränderungen in der Mitgliederliste der lokalen Partnerschaft für Demokratie (PfD) blockiert, und zwar mit einer denkbar knappen Entscheidung. Möchte sie neue Mitglieder aufnehmen, muss die PfD Merseburg laut einem Stadtratsbeschluss von 2017 die Personalien dem Ausschuss für Bildung, Soziales, Kultur und Tourismus vorlegen, der dann darüber entscheidet, ob die entsprechenden Personen Mitglieder der PfD werden dürfen.