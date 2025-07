Halle (Saale)/MZ. - Mehr als die Hälfte der Haushalte in Halle sind Single-Haushalte – Tendenz steigend. Eine weitere Beobachtung, die bei der Freiwilligenagentur und dem Zusammenschluss „Hallianz für Vielfalt“ eine Idee entstehen lassen hat: Menschen reden oft über- und nicht miteinander. Und schließlich: Es gibt in Halle viele Orte, an denen man ins Gespräch kommen und neue Kontakte knüpfen könnte. Gemeinsam mit Partnern ist aus diesen Gedanken das Konzept für „Dazusetzen und mitreden“ entstanden, eine neue Gesprächsreihe, die am 7. August, 17 Uhr, im „Bürgerpark Freifeld“ in der Landsberger Straße 29 beginnt.

